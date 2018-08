UGG damen Stiefeletten günstig online kaufen

Uggs erschien letzte Woche auch bei der Pariser Herrenmodewoche, in ihren aufregendsten Inkarnationen. Bei dem in Kalifornien ansässigen Y / Project waren sie elefanten- und hüfthoch; Sie zu tragen, war wie “deine Schenkel in Butter zu legen”, sagte der Designer der Schuhmarke, Glenn Martens. Sie waren auch der Star der Show bei einflussreicher japanischer Luxusmarke Sacai, wo sie in grauer oder kamelfarbener Version kamen, mit dem Zusatz eines grob gestrickten rot-weißen Oberteils.

Die Geschichte von Uggs ist sehr umstritten. Der Begriff “Ugg” ist ein generisches Wort für Pantoffeln in Australien, und die Marke Ugg wurde 1978 in Kalifornien eingeführt. Ihre Fashion-Blüte begann im Jahr 2000, als sie von Oprah Winfrey unterstützt wurde, und sie erhielten einen weiteren Schub in Großbritannien im Jahr 2004, als Sienna Miller ein umgeschlagenes kastanienbraunes Paar nach Glastonbury trug. In Australien und den USA repräsentieren Uggs einen entspannten Surfer-Style-Lifestyle, der nicht berufstätige Prominente wie Jennifer Aniston und Sarah Jessica Parker ansprach, die oft in Los Angeles mit einem Latte in der Hand gepappt wurden.

In den letzten Jahren haben ihre modischen Referenzen abgenommen, obwohl sie gelegentlich auftauchen: 2012 wurde Kate Moss fotografiert, während sie mit ihrem Hund ihr mittleres schwarzes Paar trug, und Vogue ging seiner aktuellen Befürwortung im Jahr 2015 voraus, als sie fragte: “Isn Ist es nicht an der Zeit, dass wir unser schuldbewusstes Modevergnügen annehmen? “Im vergangenen Jahr weckte die Zusammenarbeit mit Jeremy Scott – in dem Uggs mit Flammenprints verziert oder mit Juwelen besetzt war – und dem britischen Label Preen das Interesse des Modepakets

Nicht jeder wird ihre Rückkehr mit Freude begrüßen. Im Jahr 2010 äußerte sich der Leiter des British College of Osteopathic Medicine, Dr. Ian Drysdale, besorgt über die mangelnde Unterstützung, die Ugg-Stiefeln bieten, und sagte, sie könnten zu Knöchel-, Hüft- und Rückenproblemen führen. “Nur weil etwas trendig oder modisch wird, heißt das nicht, dass es gut oder richtig ist”, sagte er.

Emma McConnachie, eine Fußpflegerin vom College of Podiatry, hat eine mildere Sichtweise. “Ich werde Ugg nicht speziell als Marke herausheben, da es auf dem Markt viele ähnliche Schuhmodelle gibt. Die High-End-Marken sind oft etwas besser gemacht und haben mehr Verstärkung an der Ferse, aber viele billigere Marken bieten wenig bis gar keine Unterstützung. “Als sie auf dem Laufsteg tragen, fügte sie hinzu:” Ich würde immer empfehlen, Schuhe zu tragen das passt zu deinen Fußbedürfnissen und deiner Aktivität. ”

UGG damen Stiefeletten günstig online kaufen

jüngste Zusammenarbeit mit Catwalk-Marken ist Teil einer Strategie zur Steigerung des Absatzes, teilweise in aufstrebenden internationalen Märkten. Die Idee, dass die Stiefel – um den abwertenden Ausdruck “Basic” zu verwenden – “eine nordamerikanische Sichtweise ist, ist in keiner anderen Region das Verständnis der Marke Ugg”, Andrea O’Donnell, die Präsidentin der Fashion Lifestyle Marken für die ugg stiefel verkauf

-Holdinggesellschaft Deckers Brands, sagte kürzlich der Fachzeitschrift WWD.