billige Balenciaga sportssko damer

billige Balenciaga sportssko damerefterår 2014 blev strømlinet ved at fokusere på yderbeklædning, herunder inspirerende jakker og trøjer inspireret af fiskere, der var accentueret med en fed neonfarve under indflydelse af Alexander One.

Designeren afsluttede udseendet med små firkantede tåsko og pumper. Der er wrap i hæle og luksus krokodiller og farve patches på tæerne. Læder er syet ordentligt mellem hældeksel og ydersål for at gøre vingeudseende. En lille strimmel som en sømdæksel er afsluttet bag hælen.

Wrap-in hæle er mere almindelige i kiler med lige stykker, fordi de er meget lettere at massere producere end kiler og høje hæle buet sombillige Balenciaga sko.Men hvis penge og evner ikke er et problem, får mere frihed til mode.

Balmain Fall 2014 kollektionen er inspireret af militære og samurai kostumer. Det er blandet med trykkerier af dyr ramt af junglen.

Olivier Rustain, den yngste designer med ansvar for familien Paris, bag kulisserne “Jeg skal sende en besked til verden på mode, det er mit job, jeg bærer ikke kun tøj, Jeg råber højt for frihed. Jeg bruger mit tøj til at indse dette. Denne samling handler om at blande. Dette er historien om min nye jungle.Alle piger De kommer fra overalt, de græder ud en stor stor støj og åbner dit hjerte, det er mode.

Sko er naturligvis en jungle kendetegnet ved en junglehæl og et rebvæv øverst. Nogle kjoler og nederdele er færdige på samme måde. Den sammenflettet øvre del af læderkædet mindede mig om en rattann-web, der er forbundet med en lædersnor, og ryglidsen er åben.

Udover læderkabler brugte designere normale tøj til at fremhæve temaer. Rebet er bundet i midten, og det strækker sig til den del af sålen og ryglidsen. I et af sandaledesignerne forstærkes tekstilkablen med gylden slips i en meget tribal ikonisk forside.